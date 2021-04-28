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28 квітня 2021, 19:16 1640

У Києві проходить марш націоналістів: без скандалу не обійшлось

28 квітня 2021, 19:16 1640
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Не всі громадяни розділяють націоналістичні цілі маршу
Не всі громадяни розділяють націоналістичні цілі маршу
Фото: pravda.com.ua
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У столиці на честь дивізії "Галичина" вирішили влаштувати марш. На акцію зібралися кількасот людей, учасники, вигукуючи патріотичні гасла, ходою рушили з Арсенальної площі до Майдану Незалежності.

Як передає RegioNews, про це повідомила "Українська правда".

Участь у марші беруть націоналістичні організації: Суспільство майбутнього, Правий Сектор, ВО Свобода, онуки ветеранів дивізії "Галичина", спілки ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor.

За словами організаторів, основна мета маршу - вшанувати пам‘ять добровольців, які в 1943 році записалися до війська з метою отримати вишкіл, зброю та не допустити повернення сталінських жахів 1941 року на територію Західної України.

Однак, без скандалу не обійшлось: своє невдоволення цим заходом висловив один чоловік, якого після недовгої перепалки супроводили поліцейські.

Громадянин був обурений маршем, оскільки вважає його пропагандою. Поліцейські пообіцяли контролювати дотримання учасниками маршу правопорядку, карантинних вимог та недопущення використання забороненої символіки.

Нагадаємо, 8 березня у Києві відбувся Жіночий марш, присвячений негативним наслідкам пандемії коронавірусу для жінок.

Київ поліція ветерани марш добровольці

 
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