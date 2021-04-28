16-летнего подростка, который убил родителей и брата, отправили в СИЗО

28 апреля был проведен следственный эксперимент на месте преступления

28 апреля был проведен следственный эксперимент на месте преступления

Дарницкий районный суд Киева отправил на два месяца в СИЗО 16-летнего парня, которого подозревают в убийстве родителей и брата.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец, передает Regionews.

Суд удовлетворить ходатайство прокурора и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор настаивал на применении именно такой меры пресечения, учитывая тяжесть совершенного преступления и то, что подозреваемый пытался скрыться ", - рассказала Максимец.

Она добавила, что адвокаты подозреваемого ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Также Надежда Максимец сообщила, что 28 апреля был проведен следственный эксперимент на месте преступления. Юноша сотрудничает со следствием и дает показания.

Вместе с тем, отдельные детали, которые он рассказал требуют проверки следователями. Обстоятельства и мотив преступления еще надо установить... Установлено, что предполагаемое орудие преступления, которое было изъято у него, он приобрел заранее. Поэтому в подозрении говорится, что преступление совершено умышленно и спланировано", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры.

Подозреваемый предоставляет свою версию событий и говорит, что у него были конфликты в семье.

Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.