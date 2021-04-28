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28 квітня 2021, 10:42 706

У Києві знайшли сумку з людськими останками

28 квітня 2021, 10:42 706
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Це сталося у Голосіївському районі
Це сталося у Голосіївському районі
Фото з відкритих джерел
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У Голосіївському районі Києва знайшли сумку із фрагментами людського тіла.

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини", – говориться у повідомленні.

У Києві знайшли сумку з частинами тіла людини / фото kyiv.npu.gov.ua

На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і застряг на магазині.

кримінал Київ поліція кримінальна справа правоохоронці

 
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