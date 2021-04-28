У Києві знайшли сумку з людськими останками
Це сталося у Голосіївському районі
Це сталося у Голосіївському районі
У Голосіївському районі Києва знайшли сумку із фрагментами людського тіла.
Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій знаходиться розчленоване тіло людини", – говориться у повідомленні.
На місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.
Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого та проводять усі першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і застряг на магазині.
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