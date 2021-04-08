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08 квітня 2021, 14:26 1252

Київським чиновнику погрожували пляшками з "коктейлем Молотова"

08 квітня 2021, 14:26 1252
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У КМДА це пов'язують із зачищенням міста від незаконних МАФів
У КМДА це пов'язують із зачищенням міста від незаконних МАФів
Фото: Facebook
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У Києві під парканом будинку, який належить директору одного з комунальних підприємств столиці, невідомі залишили записку з погрозами та пляшками з "коктейлем Молотова".

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

Ми почали отримувати прямі погрози нам та нашим сім’ям. І це не жарти. Сьогодні вранці сталася надзвичайна подія. Директору комунального підприємства під парканом будинку лишили пляшки з "коктейлем Молотова" та запискою з погрозами", - написав він.

За його словами, подія може бути пов'язана із зачищенням міста від незаконних МАФів - прибираються великі тимчасові споруди, що розміщені самовільно та без належних документів.

"Логічно, що нині ми стикнулись зі супротивом організованих груп, які не бажають наведення ладу у місті, не хочуть працювати прозоро та сплачувати кошти до бюджету. І це не "малі підприємці", як дехто хоче подати, це великі мережі незаконних МАФів, що приносять власникам мільйонні неоподатковані прибутки. Часто ці підприємці здають свої МАФи в оренду, самостійно там діяльність не здійснюють", - додав Олексій Кулеба.

Чиновник вимагає від правоохоронців "надзвичайно швидко" розслідувати ситуацію з погрозами на адресу фахівців комунальних служб, що виконують доручення по демонтажу.

Як повідомлялося, депутати з "Успішного Києва" проведуть аудит комунальних підприємств та наводитимуть порядок з МАФами. На думку депутатів, кількість комунальних підприємств у Києві – величезна, а ефективність їхньої роботи – вкрай низька.

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