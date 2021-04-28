08:31  28 квітня
В Україні майже 10 тис. нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
09:58  28 квітня
У Львові вимагають від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві
08:06  28 квітня
Війна на Донбасі: 11 обстрілів за добу, окупанти знову поранили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2021, 12:43 4

На Тернопільщині можливе тимчасове запровадження особливого режиму

28 квітня 2021, 12:43 4
Читайте также на русском языке
Він пов'язаний з плановими антитерористичними навчаннями
Він пов'язаний з плановими антитерористичними навчаннями
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Їх проводять працівники СБУ спільно з Нацполіцією краю. Мета заходів - удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців. Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо, - йдеться в повідомленні.

Управління СБУ в Тернопільській області та працівники поліції просять краян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Крім того, закликаємо жителів області інформувати правоохоронців за номерами телефону довіри СБУ (0352) 52-90-00 та (067) 352-31-00 у наступних випадках:

• прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

• появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу важливих об’єктів;

• виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

• отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій, - наголошується в повідомленні.

До уваги мешканців Тернополя та області! 28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні...

Posted by Поліція Тернопільської області on Wednesday, April 28, 2021

Як повідомлялося вчора, у Волинській області відбулися масштабні антитерористичні навчання. Вони проводились в умовах, максимально наближених до реальних.

СБУ учения поліція правоохоронці режим

У Києві знайшли сумку з людськими останками
28 квітня 2021, 10:42
Посадовця Чернівецької ОДА звинувачують в отриманні "відкатів"
27 квітня 2021, 19:35
Сепаратисту, який виступав за відокремлення Закарпаття, дали 12 років в’язниці
27 квітня 2021, 17:57
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Чорна мітка для Склярова. Якими будуть наслідки перевороту в Київській облраді
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram