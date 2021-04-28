На Тернопільщині можливе тимчасове запровадження особливого режиму

Він пов'язаний з плановими антитерористичними навчаннями

Він пов'язаний з плановими антитерористичними навчаннями

Фото з відкритих джерел

На Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Тернополя та околицях обласного центру. Їх проводять працівники СБУ спільно з Нацполіцією краю. Мета заходів - удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців. Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо, - йдеться в повідомленні.

Управління СБУ в Тернопільській області та працівники поліції просять краян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Крім того, закликаємо жителів області інформувати правоохоронців за номерами телефону довіри СБУ (0352) 52-90-00 та (067) 352-31-00 у наступних випадках: • прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей; • появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу важливих об’єктів; • виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження; • отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій, - наголошується в повідомленні.

До уваги мешканців Тернополя та області! 28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні... Posted by Поліція Тернопільської області on Wednesday, April 28, 2021

Як повідомлялося вчора, у Волинській області відбулися масштабні антитерористичні навчання. Вони проводились в умовах, максимально наближених до реальних.