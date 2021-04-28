На Тернопольщине возможно временное введение особого режима

Он связан с плановыми антитеррористическими учениями

Он связан с плановыми антитеррористическими учениями

Фото из открытых источников

На Тернопольщине начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые будут проходить в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

28 апреля на Тернопольщине начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые будут проходить в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра. Их проводят работники СБУ совместно с Нацполицией края. Цель мероприятий-совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Отработка учебных задач предусматривает привлечение вооруженных правоохранителей. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в частности ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное, - говорится в сообщении.

Управление СБУ в Тернопольской области и сотрудники полиции просят земляков с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Кроме того, призываем жителей области информировать правоохранителей по номерам телефона доверия СБУ (0352) 52-90-00 и (067) 352-31-00 в следующих случаях: * прибытие или пребывание подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей; * появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи важных объектов; * выявление подозрительных предметов или средств поражения; • получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий, - отмечается в сообщении.

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