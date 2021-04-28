15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
13:59  28 апреля
Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 12:43 8

На Тернопольщине возможно временное введение особого режима

28 апреля 2021, 12:43 8
Читайте також українською мовою
Он связан с плановыми антитеррористическими учениями
Он связан с плановыми антитеррористическими учениями
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Тернопольщине начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые будут проходить в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

28 апреля на Тернопольщине начались плановые антитеррористические командно-штабные учения, которые будут проходить в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра. Их проводят работники СБУ совместно с Нацполицией края. Цель мероприятий-совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Отработка учебных задач предусматривает привлечение вооруженных правоохранителей. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в частности ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное, - говорится в сообщении.

Управление СБУ в Тернопольской области и сотрудники полиции просят земляков с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Кроме того, призываем жителей области информировать правоохранителей по номерам телефона доверия СБУ (0352) 52-90-00 и (067) 352-31-00 в следующих случаях:

* прибытие или пребывание подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

* появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи важных объектов;

* выявление подозрительных предметов или средств поражения;

• получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий, - отмечается в сообщении.

До уваги мешканців Тернополя та області! 28 квітня на Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні...

Posted by Поліція Тернопільської області on Wednesday, April 28, 2021

Как сообщалось вчера, в Волынской области состоялись масштабные антитеррористические учения. Они проводились в условиях, максимально приближенных к реальным.

СБУ учения полиция правоохранители режим

В Киеве нашли сумку с человеческими останками
28 апреля 2021, 10:42
Чиновника Черновицкой ОГА обвиняют в получении "откатов"
27 апреля 2021, 19:35
Сепаратисту, который выступал за отделение Закарпатья, дали 12 лет тюрьмы
27 апреля 2021, 17:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua