Пік смертності від COVID-19 в Україні пройдено - НАН

Він припав на першу половину квітня

Він припав на першу половину квітня

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За тиждень 21–27 квітня 2021 року стабільно зменшується кількість нових виявлень на день, почалося також зменшення кількості нових летальних випадків.

Про це йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні за 21-27 квітня від НАН України, передає RegioNews.

Проміжне оновлення даних про загальну смертність дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня, що узгоджується з динамікою зареєстрованих смертей від COVID-19 — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за тиждень 21–27 квітня 2021 року стабільно зменшується кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання.

Також повідомляється, що середня за останній тиждень кількість нових випадків становить 10 899 на добу.

На 27.04.2021 року маємо в середньому 369 нових летальних випадків на добу. Середня кількість позитивних ПЛР-тестів становить 8960 на добу, — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні майже 10 тис. нових COVID-хворих. Померла учора від коронавірусу 441 особа.