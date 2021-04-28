В Україні майже 10 тис. нових COVID-хворих: у яких областях найбільше

Померла учора від коронавірусу 441 особа

Померла учора від коронавірусу 441 особа

Рixabay

Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Максим Степанов, пише RegioNews.

Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 623 особи;

летальних випадків – 441;

одужало – 20 062 особи.

27 квітня в Україні здійснили 99 112 тестувань за добу: зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 047 838 осіб, одужало – 1 616 891 особа, а померло – 43 391 громадянина.;

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях", - повідомив міністр.

9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Tuesday, April 27, 2021

Нагадаємо, в Україні за 26 квітня COVID-19 діагностували у 5 062 осіб, госпіталізували 1 650 хворих, 6910 осіб одужали. Всього за добу провели 72 239 тестувань на коронавірус.