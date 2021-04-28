Пик смертности от COVID - 19 в Украине пройден - НАН

Он пришелся на первую половину апреля

Он пришелся на первую половину апреля

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За неделю 21-27 апреля 2021 года стабильно уменьшается количество новых выявлений в день, началось также уменьшение количества новых летальных исходов.

Об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации в Украине за 21-27 апреля от НАН Украины, передает RegioNews.

Промежуточное обновление данных об общей смертности позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля, что согласуется с динамикой зарегистрированных смертей от COVID-19 — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю 21-27 апреля 2021 года стабильно уменьшается число новых выявлений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания.

Также сообщается, что среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 10 899 в сутки.

На 27.04.2021 года имеем в среднем 369 новых летальных исходов в сутки. Среднее количество положительных ПЦР-тестов составляет 8960 в сутки, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Украине почти 10 тыс. новых COVID-больных. Умер вчера от коронавируса 441 человек.