В Україні COVID-щеплення отримали ще понад 20 тисяч людей

Усі щеплення були першою дозою

Усі щеплення були першою дозою

Рixabay

В Україні 27 квітня вакцинували від коронавірусу ще 19 590 осіб. Усі щеплення були першою дозою.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони по COVID-19.

Найбільше щеплень було зроблено у Львівській (2535), Одеській (1967), Дніпропетровській (1894) областях та в Києві (1876). Найменше вакцинували за вчора в Кіровоградській області-92.

Вакцинація проводилася трьома препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).

З початку кампанії в Україні (24 лютого) першу дозу Сovid-вакцини отримали 558 714 осіб, другу дозу - 9.

Нагадаємо, в Україні починають роботу дві тисячі пунктів COVID-вакцинації.