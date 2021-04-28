В Україні COVID-щеплення отримали ще понад 20 тисяч людей
Усі щеплення були першою дозою
Усі щеплення були першою дозою
В Україні 27 квітня вакцинували від коронавірусу ще 19 590 осіб. Усі щеплення були першою дозою.
Як пише RegioNews, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони по COVID-19.
Найбільше щеплень було зроблено у Львівській (2535), Одеській (1967), Дніпропетровській (1894) областях та в Києві (1876). Найменше вакцинували за вчора в Кіровоградській області-92.
Вакцинація проводилася трьома препаратами - AstraZeneca (7440), Sinovac (7130), Pfizer (5020).
З початку кампанії в Україні (24 лютого) першу дозу Сovid-вакцини отримали 558 714 осіб, другу дозу - 9.
Нагадаємо, в Україні починають роботу дві тисячі пунктів COVID-вакцинації.
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