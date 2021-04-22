08:58  22 квітня
В Україні понад 16 тисяч нових COVID-хворих: найбільше в Києві та на Харківщині
15:32  22 квітня
Мер Добропілля Аксьонов достроково склав свої повноваження
18:20  22 квітня
На Донбасі бойовики стріляли із забороненого озброєння, загинув солдат Збройних Сил
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2021, 17:10 3

У Києві арештували чоловіка, який стріляв у комунальника

22 квітня 2021, 17:10 3
Читайте также на русском языке
Його арештували із альтернативою внесення застави
Його арештували із альтернативою внесення застави
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Києві Печерський районний суд обрав запобіжний захід чоловіку, який стріляв у співробітника комунального підприємства.

Про це повідомили у прес-службі поліції, пише RegioNews.

Зазначається, що його арештували із альтернативою внесення застави.

Зловмиснику повідомили про підозру за вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 квітня у Києві невідомий стріляв у комунальних працівників. Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік. Згодом його спіймали на проспекті Валерія Лобановського.

Україна кримінал стрілянина Київ комунальники

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Мер Івано-Франківська Марцінків: Ніхто не народжується "вічним мером" чи "вічним депутатом"
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua