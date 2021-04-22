У Києві арештували чоловіка, який стріляв у комунальника
Його арештували із альтернативою внесення застави
Його арештували із альтернативою внесення застави
У Києві Печерський районний суд обрав запобіжний захід чоловіку, який стріляв у співробітника комунального підприємства.
Про це повідомили у прес-службі поліції, пише RegioNews.
Зазначається, що його арештували із альтернативою внесення застави.
Зловмиснику повідомили про підозру за вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї - ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 21 квітня у Києві невідомий стріляв у комунальних працівників. Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік. Згодом його спіймали на проспекті Валерія Лобановського.
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