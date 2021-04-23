На Буковине экс-директора природного парка и его родственников подозревают в хищении на 100 млн грн

Вместе они незаконно добывали полезные ископаемые, рубили лесодревесину и присваивали бюджетные средства

Вместе они незаконно добывали полезные ископаемые, рубили лесодревесину и присваивали бюджетные средства

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Черновицкой области.

Бывший директор одного из национальных парков Черновицкой области разработал схему незаконного обогащения, для реализации которой привлек к организованной преступной группе своих родственников и приближенных лиц, которые были назначены на руководящие должности в общества с ограниченной ответственностью, которые находились под его контролем.



Согласно преступной схемы, директор парка реализовывал указанным обществам срубленную в нацпарке лесодеревесину, после чего сверхприбыль от ее перепродажи поступала на счета этих фирм. Только за 2018-2019 годы он занизил стоимость древесины на 1,2 млн грн.

Кроме этого, по налаженной схеме, приобщив эти же общества, заручившись поддержкой двух сельских голов, наладил незаконную добычу полезных ископаемых без специальных разрешительных документов. С 2013 года члены данной ОПГ незаконно добыли 151 тыс. м. куб песчано-гравийной смеси, причинив убытки государству вследствие самовольного пользования недрами на общую сумму более 100 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

По результатам незаконной добычи участники организованной преступной группы завладели полезными ископаемыми на общую сумму 23 миллиона 850 тысяч гривен.



Кроме этого, установлено, что в декабре 2015 года участники преступной группы завладели бюджетными средствами на общую сумму 405 тыс. грн, которые предназначались на строительство объекта природно-заповедного фонда.



В дальнейшем средства, полученные от незаконных сделок с лесодеревесиной, средства, выделенные из бюджета на строительство объекта природно-заповедного фонда и средства от нелегальной добычи песчано-гравийной смеси, были легализованы путем приобретения имущества и обращения в наличные.



Наряду с этим, осуществляя незаконную реализацию лесодревесины по заниженной стоимости, директор Национального парка допустил незаконную порубку деревьев на сумму более 4,5 млн грн.



В уголовном производстве использованы материалы проверок Государственной налоговой службы в Черновицкой области, Управления Западного офиса Держаудитслужби в Черновицкой области, Государственной экологической инспекции в Черновицкой области.

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства, зарегистрированного по фактам незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, служебный подлог и незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, - сообщают в прокуратуре.

Как сообщалось, вчера в Черновицкой ОГА полиция проводит обыски. Речь идет о взятке за" содействие " в заключении договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства.