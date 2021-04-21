На Прикарпатті медики зіпсували майже 500 доз COVID-вакцини

Це найвищий показник серед усіх регіонів України

Це найвищий показник серед усіх регіонів України

Фото: із відкритих джерел

В Івано-Франківській області від початку кампанії вакцинації викинули 492 дози вакцини Covishield, що становить 84% від всіх втрачених доз в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Галичина" розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак, передає RegioNews.

За його словами, причиною втрати вакцин стала відсутність градуювання на флаконах з Covishield, і медики не використовували залишкову дозу, оскільки думали, що вона менша за інші.

Мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони досить переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. В даний час додатково проведено навчання ... Це питання вже закрите", - сказав він.

Дзьомбак додав, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.

І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше сприймалося, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - заявив чиновник.

Як приклад він згадав Львівську область, де втратили всього 17 доз препарату.

Нагадаємо, як повідомлялося, у МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин. Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca.