14:51  21 квітня
На Прикарпатті медики зіпсували майже 500 доз COVID-вакцини
15:07  21 квітня
На Кіровоградщині в офісі вибухнула граната: є жертви
18:25  21 квітня
В зоні ООС бойовики стріляли із забороненої зброї і застосовували бронетехніку
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2021, 14:51 254

На Прикарпатті медики зіпсували майже 500 доз COVID-вакцини

21 квітня 2021, 14:51 254
Читайте также на русском языке
Це найвищий показник серед усіх регіонів України
Це найвищий показник серед усіх регіонів України
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області від початку кампанії вакцинації викинули 492 дози вакцини Covishield, що становить 84% від всіх втрачених доз в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Галичина" розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак, передає RegioNews.

За його словами, причиною втрати вакцин стала відсутність градуювання на флаконах з Covishield, і медики не використовували залишкову дозу, оскільки думали, що вона менша за інші.

Мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони досить переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. В даний час додатково проведено навчання ... Це питання вже закрите", - сказав він.

Дзьомбак додав, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.

І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше сприймалося, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - заявив чиновник.

Як приклад він згадав Львівську область, де втратили всього 17 доз препарату.

Нагадаємо, як повідомлялося, у МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин. Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca.

коронавірус вакцина Івано-Франківськ медики лікарі вакцинація

В Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 30 червня
21 квітня 2021, 13:59
У МОН розповіли, за яких умов школярам можуть продовжити навчальний рік
21 квітня 2021, 13:50
В армії – ще одна смерть від COVID-19
21 квітня 2021, 13:13
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua