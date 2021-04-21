На Прикарпатье медики испортили почти 500 доз COVID-вакцины
В Ивано-Франковской области с начала кампании вакцинации выбросили 492 дозы вакцины Covishield, что составляет 84% от всех потерянных доз в Украине.
Об этом в эфире телеканала "Галичина" рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак, передает RegioNews.
По его словам, причиной потери вакцин стало отсутствие градуировки на флаконах с Covishield, и медики не использовали остаточную дозу, поскольку думали, что она меньше других.
Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение... Этот вопрос уже закрыт", - сказал он.
Дзьомбак добавил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.
И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось в флаконе. Больше всего воспринималось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нет", - заявил чиновник.
В качестве примера он упомянул Львовскую область, где потеряли всего 17 доз препарата.
Напомним, как сообщалось, в Минздраве анонсировали новую поставку COVID-вакцин. Речь идет о вакцинах компании AstraZeneca.