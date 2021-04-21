В армії – ще одна смерть від COVID-19

Це 77-й летальний випадок від ускладнень коронавірусної хвороби в ЗСУ

Це 77-й летальний випадок від ускладнень коронавірусної хвороби в ЗСУ

Фото з відкритих джерел

Станом на ранок 21 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 101 особа, за минулу добу виявлено 96 нових випадків.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

Станом на 10.00 21 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 101 особа. За минулу добу зареєстровано 96 нових випадків захворювання, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Збройних Силах зареєстровано 77-ий летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗСУ перебував на лікуванні у ЦРЛ міста Переяслів. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали, - повідомляє командування Медсил ЗСУ.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 19 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 451 особа.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужала 21 921 особа.

У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 42 465 осіб отримали першу дозу вакцини. З них 3 101 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 156 осіб.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, April 21, 2021

Як повідомлялося, в Україні значно зросла захворюваність на COVID у дітей - НАН. За останню добу захворіло 532 дитини.

Загалом сьогодні в Україні понад 12 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше нових випадків у Києві (965) та на Харківщині (938).