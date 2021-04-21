В армії – ще одна смерть від COVID-19
Станом на ранок 21 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 101 особа, за минулу добу виявлено 96 нових випадків.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.
Станом на 10.00 21 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 101 особа. За минулу добу зареєстровано 96 нових випадків захворювання, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у Збройних Силах зареєстровано 77-ий летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.
Працівник ЗСУ перебував на лікуванні у ЦРЛ міста Переяслів. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали, - повідомляє командування Медсил ЗСУ.
Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 19 осіб, на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 451 особа.
Загалом за час пандемії в ЗСУ одужала 21 921 особа.
У пресслужбі також повідомили, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 42 465 осіб отримали першу дозу вакцини. З них 3 101 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 156 осіб.
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення...Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, April 21, 2021
Як повідомлялося, в Україні значно зросла захворюваність на COVID у дітей - НАН. За останню добу захворіло 532 дитини.