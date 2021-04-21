МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca-SKBio для екстреного застосування

Дозвіл на її використання вже надали Велика Британія, ЄС, Індія і Канада

Дозвіл на її використання вже надали Велика Британія, ЄС, Індія і Канада

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Міністерство охорони здоров'я України 20 квітня зареєструвало вакцину AstraZeneca-SKBio проти COVID-19 корейського виробництва для екстреного медичного застосування.

Про це повідомило відомство на Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, AstraZeneca-SKBio розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd) і має торговельну назву AstraZeneca-SKBio. Вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання надали також Велика Британія, Європейський Союз, Індія і Канада.

В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca-SKBio проти COVID-19 Вчора, 20 квітня 2021 року, Міністерство охорони... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Wednesday, April 21, 2021

Як повідомлялося, у МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин: яких і коли. Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca.