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21 апреля 2021, 11:58 5

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca-SKBio для экстренного применения

21 апреля 2021, 11:58 5
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения Украины 20 апреля зарегистрировало вакцину AstraZeneca-SKBio против COVID-19 корейского производства для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщило ведомство на Facebook-странице, передает RegioNews.

Согласно сообщению, AstraZeneca-SKBio разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio. Вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование предоставили также Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca-SKBio проти COVID-19 Вчора, 20 квітня 2021 року, Міністерство охорони...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Wednesday, April 21, 2021

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