Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca-SKBio для экстренного применения

Разрешение на ее использование уже предоставили Великобритания, ЕС, Индия и Канада

Разрешение на ее использование уже предоставили Великобритания, ЕС, Индия и Канада

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины 20 апреля зарегистрировало вакцину AstraZeneca-SKBio против COVID-19 корейского производства для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщило ведомство на Facebook-странице, передает RegioNews.

Согласно сообщению, AstraZeneca-SKBio разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio. Вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование предоставили также Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca-SKBio проти COVID-19 Вчора, 20 квітня 2021 року, Міністерство охорони... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Wednesday, April 21, 2021

Как сообщалось, в Минздраве анонсировали новую поставку COVID-вакцин: каких и когда. Речь идет о вакцинах компании AstraZeneca.