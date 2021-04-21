У МОЗ просять повідомляти про позачергові COVID-вакцинації

У відомстві обіцяють розбиратися з кожним окремим випадком

У відомстві обіцяють розбиратися з кожним окремим випадком

Рixabay

Міністерство охорони здоров'я просить українців повідомляти про випадки щеплення від коронавірусу поза чергою. Їм необхідно звернутися до контактного центру міністерства.

Про це у ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, пише RegioNews.

Він нагадав, що МОЗ змінив підходи до процесу вакцинації, а саме щодо щеплень публічних осіб.

"У нас в контактному центрі ви можете залишити звернення. Якщо ви бачили, що в тому чи іншому регіоні якимось чином, на ваш погляд, є інформація, що вакцинація йде не за планом, або щеплення починають робити всім підряд - будь ласка, повідомте на контактний центр", - заявив замміністра.

Кучер підкреслив, що так не має бути.

"Ми розберемось із цим питанням, оскільки цього немає бути. Є чіткий план, затверджений міністерством, і по ньому має все рухатись", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19.