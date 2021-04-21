В Україні понад 12 тисяч нових заражень COVID-19

Найбільше нових випадків у Києві (965) та на Харківщині (938)

Найбільше нових випадків у Києві (965) та на Харківщині (938)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 20 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків, госпіталізували 4 411 хворих, 14 720 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

12 162 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 21 квітня. Серед захворілих - 532 дитини і 326 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 109 007 (у тому числі методом ПЛР - 46 746, методом ІФА - 17 235, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 026).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 974 118 осіб;

одужало – 1 514 472 особи;

летальних випадків – 40 796;

проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 8940 осіб.