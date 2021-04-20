Запоріжжя очікує виходу з "червоної зони" не раніше, ніж за тиждень-два, - ОДА

Добова кількість хворих на COVID поступово знижується

Добова кількість хворих на COVID поступово знижується

Фото пресслужби Запорізької ОДА

Запорізька область залишається у «червоній» зоні епіднебезпеки. В ОДА вважають, що якщо збережеться нинішня тенденція, то підстави вийти з «червоної» зони будуть через тиждень-два.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Про епідстан у Запорізькій області йшлося на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Завдяки введеним карантинним обмеженням на краще змінилася динаміка захворювання. Як розповів заступник генерального директора Запорізького обласного лабораторного Центру МОЗ України Олександр Мащак, добова кількість хворих на COVID поступово знижується. Якщо минулого тижня ця цифра становила близько тисячі захворілих, то за минулу добу зафіксовано 488 нових випадків захворювання.

Водночас з цим, Запорізька область залишається у "червоній" зоні епіднебезпеки.

Якщо така тенденція збережеться, то через тиждень-два ми матимемо підстави вийти з "червоної" зони. До цього необхідно дотримуватися всіх запроваджених протиепідемічних заходів, - наголосив Олександр Мащак.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, станом на 20 квітня від COVID у області продовжує лікуватись 16 520 хворих. Госпіталізовано 1529 осіб, амбулаторно лікується 14 991 хворий. За добу госпіталізована 121 особа, виписано 45 пацієнтів.

Голова облдержадміністрації Олександр Старух наголосив на солідарній відповідальності кожного жителя за стан епідемічної ситуації у регіоні і закликав дотримуватися усіх обмежень, щоби не зірвати курортний сезон.

Як повідомлялося 14 квітня, у COVID-лікарнях Запоріжжя критично не вистачає ліжко-місць - ОДА. Пацієнтів із діагнозом COVID-19 пропонували направляти в лікарняні заклади області.