08:59  20 квітня
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині
15:29  20 квітня
У Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто: одна людина загинула
17:57  20 квітня
На Донбасі за добу три порушення "тиші”, обійшлося без втрат - штаб
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2021, 20:53 4

Запоріжжя очікує виходу з "червоної зони" не раніше, ніж за тиждень-два, - ОДА

20 квітня 2021, 20:53 4
Читайте также на русском языке
Добова кількість хворих на COVID поступово знижується
Добова кількість хворих на COVID поступово знижується
Фото пресслужби Запорізької ОДА
Читайте также
на русском языке

Запорізька область залишається у «червоній» зоні епіднебезпеки. В ОДА вважають, що якщо збережеться нинішня тенденція, то підстави вийти з «червоної» зони будуть через тиждень-два.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Про епідстан у Запорізькій області йшлося на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Завдяки введеним карантинним обмеженням на краще змінилася динаміка захворювання. Як розповів заступник генерального директора Запорізького обласного лабораторного Центру МОЗ України Олександр Мащак, добова кількість хворих на COVID поступово знижується. Якщо минулого тижня ця цифра становила близько тисячі захворілих, то за минулу добу зафіксовано 488 нових випадків захворювання.

Водночас з цим, Запорізька область залишається у "червоній" зоні епіднебезпеки.

Якщо така тенденція збережеться, то через тиждень-два ми матимемо підстави вийти з "червоної" зони. До цього необхідно дотримуватися всіх запроваджених протиепідемічних заходів, - наголосив Олександр Мащак.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, станом на 20 квітня від COVID у області продовжує лікуватись 16 520 хворих. Госпіталізовано 1529 осіб, амбулаторно лікується 14 991 хворий. За добу госпіталізована 121 особа, виписано 45 пацієнтів.

Голова облдержадміністрації Олександр Старух наголосив на солідарній відповідальності кожного жителя за стан епідемічної ситуації у регіоні і закликав дотримуватися усіх обмежень, щоби не зірвати курортний сезон.

Як повідомлялося 14 квітня, у COVID-лікарнях Запоріжжя критично не вистачає ліжко-місць - ОДА. Пацієнтів із діагнозом COVID-19 пропонували направляти в лікарняні заклади області.

COVID-19 пандемія червона зона Запорізька область Олександр Старух

У Києві вдалося стабілізувати ситуацію з коронавірусом – заступниця голови КМДА
20 квітня 2021, 19:48
На Полтавщині в Лубнах перевізники відмовилися виходити на маршрути через збитковість у "червоній зоні"
20 квітня 2021, 18:42
Чернівецька область скоро вийде з "червоної" зони карантину - МОЗ
20 квітня 2021, 15:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua