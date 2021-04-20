На Полтавщині в Лубнах перевізники відмовилися виходити на маршрути через збитковість у "червоній зоні"

Загалом по області пасажиропотік значно скоротився

Загалом по області пасажиропотік значно скоротився

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Полтавське TV, передає RegioNews.

Постійна депутатська комісія з питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій відкрито звернулася до перевізників з претензією та назвала таку поведінку недопустимою.

Монополісти-перевізники продовжують ігнорувати претензії на свою адресу.

Тим часом Інтернет-видання "Полтавщина" повідомляє, що після введення спецперепусток і часових обмежень дві третини перевізників не вийшли на міжміські маршрути, а пасажиропотік скоротився втричі.

Сьогодні перевізники почали масово писати заяви, що вони не будуть виїжджати на рейси. Дві третини перевізників уже не виїхали в рейси. Через нові обмеження у нас тільки залишився транзит, міжнародні рейси, все що через Полтаву й у великі міста. Внутрішні рейси у більшості випадків скасовуються. Тому зараз не знаємо, що робити у цій ситуації. Збираємо інформацію, обдзвонюємо всіх перевізників. Намагаємося все підігнати під часові рамки, - каже директор ТДВ "Полтаваавтотранс" Сергій Бутко

Сергій Бутко додав, що пасажиропотік значно зменшився.

Якщо у нас на центральному автовокзалі до карантину був щоденний пасажиропотік 1,5 тисячі пасажирів, а до жорстких обмежень близько 900 пасажирів в день, то вчора у нас було уже 300 пасажирів, а сьогодні може і 200 не буде. Загалом по області ситуація ще гірша, бо з центрального вокзалу — багато міжнародних рейсів. Пасажиропотік потік по області за останні тижні скоротився на 70-75%.

Як повідомлялося 15 квітня, у Полтавській області запровадили обмеження на рух транспорту. На території регіону запроваджена "червона” зона карантину.