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20 апреля 2021, 20:53 4

Запорожье ожидает выхода из "красной зоны" не раньше, чем через неделю-две, - ОГА

20 апреля 2021, 20:53 4
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Суточное количество больных COVID постепенно снижается
Суточное количество больных COVID постепенно снижается
Фото пресс-службы Запорожской ОГА
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Запорожская область остается в «красной» зоне эпидопасности. В ОГА считают, что если сохранится нынешняя тенденция, то основания выйти из «красной» зоны будут через неделю-две.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Об эпидситуации в Запорожской области шла речь на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Благодаря введенным карантинным ограничениям к лучшему изменилась динамика заболевания. Как рассказал заместитель генерального директора Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины Александр Мащак, суточное количество больных COVID постепенно снижается. Если на прошлой неделе эта цифра составляла около тысячи заболевших, то за минувшие сутки зафиксировано 488 новых случаев заболевания.

Одновременно с этим, Запорожская область остается в "красной" зоне эпидопасности.

Если такая тенденция сохранится, то через неделю-две мы будем иметь основания выйти из "красной" зоны. До этого необходимо соблюдать все введенные противоэпидемические меры, - подчеркнул Александр Мащак.

По информации Департамента здравоохранения облгосадминистрации, по состоянию на 20 апреля от COVID в области продолжает лечиться 16 520 больных. Госпитализированы 1529 человек, амбулаторно лечится 14 991 больной. За сутки госпитализирован 121 человек, выписано 45 пациентов.

Глава облгосадминистрации Александр Старух отметил солидарную ответственность каждого жителя за состояние эпидемической ситуации в регионе и призвал соблюдать все ограничения, чтобы не сорвать курортный сезон.

Как сообщалось 14 апреля, в COVID-больницах Запорожья критически не хватает койко-мест - ОГА. Пациентов с диагнозом COVID-19 предлагали направлять в лечебные учреждения области.

COVID-19 пандемия красная зона Запорожская область Александр Старух

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