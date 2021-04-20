Степанов назвав області з найгіршою COVID-ситуацією
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих
Найважча ситуація з коронавірусом наразі у Києві, в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.
Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
За його словами, в цих регіонах - велика заповненість ліжок із киснем.
"Найважча ситуація - в місті Київ, Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині", - сказав Степанов.
Він повідомив, що в Києві наразі зайнято майже 75% ліжок із киснем, в Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Сумській області - 69,5%.
Нагадаємо, в Україні за 19 квітня COVID-19 діагностували у 8940 осіб, зафіксовано 367 летальних випадків, госпіталізували 2042 людини, 12 075 пацієнтів одужали.
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