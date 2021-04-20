08:59  20 квітня
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині
09:42  20 квітня
Зеленський закликав ФОПів реєструватися у "Дії", щоб отримати "карантинні" 8 тисяч
08:11  20 квітня
Бойовики продовжують обстріли на Донбасі: зафіксовано 6 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2021, 10:33 18

Степанов назвав області з найгіршою COVID-ситуацією

20 квітня 2021, 10:33 18
Читайте также на русском языке
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Найважча ситуація з коронавірусом наразі у Києві, в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, в цих регіонах - велика заповненість ліжок із киснем.

"Найважча ситуація - в місті Київ, Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині", - сказав Степанов.

Він повідомив, що в Києві наразі зайнято майже 75% ліжок із киснем, в Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Сумській області - 69,5%.

Нагадаємо, в Україні за 19 квітня COVID-19 діагностували у 8940 осіб, зафіксовано 367 летальних випадків, госпіталізували 2042 людини, 12 075 пацієнтів одужали.

коронавірус Україна карантин Максим Степанов область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua