Степанов назвав області з найгіршою COVID-ситуацією

В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих

В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих

Фото: МОЗ

Найважча ситуація з коронавірусом наразі у Києві, в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, в цих регіонах - велика заповненість ліжок із киснем.

"Найважча ситуація - в місті Київ, Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині", - сказав Степанов.

Він повідомив, що в Києві наразі зайнято майже 75% ліжок із киснем, в Київській області - 70%, в Одеській області - 73%, Сумській області - 69,5%.

Нагадаємо, в Україні за 19 квітня COVID-19 діагностували у 8940 осіб, зафіксовано 367 летальних випадків, госпіталізували 2042 людини, 12 075 пацієнтів одужали.