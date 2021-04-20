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20 квітня 2021, 10:59 222

У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина

20 квітня 2021, 10:59 222
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Вона мала дитячий церебральний параліч
Вона мала дитячий церебральний параліч
Рixabay
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У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина.  Дівчинка перебувала у медзакладі кілька днів і була на ШВЛ.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступниці директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко, пише RegioNews.

За її словами, дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані. Дівчинку одразу під'єднали до апарату ШВЛ.

Медики кілька днів боролися за життя маленької пацієнтки, але врятувати її не вдалося. Дитина померла. Їй було 3 роки і 8 місяців і вона мала дитячий церебральний параліч.

Нагадаємо, минулої доби в Одесі й Дніпрі від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей.

коронавірус Україна смерть Вінниця дитина

 
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