У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина
Вона мала дитячий церебральний параліч
Вона мала дитячий церебральний параліч
У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина. Дівчинка перебувала у медзакладі кілька днів і була на ШВЛ.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступниці директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко, пише RegioNews.
За її словами, дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані. Дівчинку одразу під'єднали до апарату ШВЛ.
Медики кілька днів боролися за життя маленької пацієнтки, але врятувати її не вдалося. Дитина померла. Їй було 3 роки і 8 місяців і вона мала дитячий церебральний параліч.
Нагадаємо, минулої доби в Одесі й Дніпрі від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей.
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