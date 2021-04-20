Вона мала дитячий церебральний параліч

Вона мала дитячий церебральний параліч

Рixabay

У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина. Дівчинка перебувала у медзакладі кілька днів і була на ШВЛ.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступниці директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко, пише RegioNews.

За її словами, дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані. Дівчинку одразу під'єднали до апарату ШВЛ.

Медики кілька днів боролися за життя маленької пацієнтки, але врятувати її не вдалося. Дитина померла. Їй було 3 роки і 8 місяців і вона мала дитячий церебральний параліч.

Нагадаємо, минулої доби в Одесі й Дніпрі від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей.