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02 квітня 2021, 15:36 18

Невідомий чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски

02 квітня 2021, 15:36 18
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Охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба
Охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба
Фото: Facebook
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У столичному магазині, що розташований в ТРЦ на проспекті Перемоги, 32-річний киянин зробив два постріли в охоронця не бажаючи дотримуватися карантинних заходів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Встановлено, що чоловік зайшов до магазину без захисної маски, у зв’язку з чим охоронець зробив йому зауваження. Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, чоловік дістав предмет схожий на пістолет та зробив 2 постріли в охоронця.

Внаслідок події охоронець отримав тілесні ушкодження в область голови та тулуба. Зловмисника затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 32-річним киянином хуліганських дій із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Раніше повідомлялось, що у Києві сутичка на дорозі закінчилася стріляниною.

стрілянина карантин зброя поранення охорона

 
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