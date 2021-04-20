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20 квітня 2021, 09:16 363

Засідання ТКГ: "нормандська четвірка" підтвердила прагнення припинити вогонь на Донбасі

20 квітня 2021, 09:16 363
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Сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції
Фото: з відкритих джерел
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Представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі. 

Як передає RegioNews, про це повідомили у Telegram-каналі української делегації в Тристоронньої контактній групі.

Всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Сьогодні відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що головною темою зустрічі представників глав держав "нормандської четвірки" стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

Нагадаємо, у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.

Донбас війна Нормандський формат ТКГ конфлікт

 
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