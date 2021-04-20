Засідання ТКГ: "нормандська четвірка" підтвердила прагнення припинити вогонь на Донбасі
Представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.
Як передає RegioNews, про це повідомили у Telegram-каналі української делегації в Тристоронньої контактній групі.
Всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Сьогодні відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що головною темою зустрічі представників глав держав "нормандської четвірки" стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.
Нагадаємо, у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом.