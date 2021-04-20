Под Киевом водитель Mercedes подстрелил маршрутчика, то повез пассажиров дальше

Водитель автобуса самостоятельно достал пулю из ноги

Водитель автобуса самостоятельно достал пулю из ноги

Фото: скриншот видео

19 апреля возле села Прогресс на трассе Киев - Чернигов водитель автомобиля Mercedes препятствовал движению маршрутного автобуса, а затем устроил стрельбу.

Об этом сообщает "Киев оперативный", передает RegioNews.

Известно, что конфликт спровоцировал владелец Mercedes из-за того, что автобус якобы подрезал его легковушку.

Он заблокировал движение маршрутки, после чего между водителем автобуса и владельцем Mercedes возник конфликт. У последнего, как оказалось, было оружие.

Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять. Пассажиры утверждают, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше", - пишет "Киев оперативный".

Судя по всему, водитель легковика стрелял в оппонента из травматического оружия. В полиции на этот инцидент пока не отреагировали.

Напомним, неизвестный мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.