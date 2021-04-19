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19 квітня 2021, 17:10 22

На Київщині протягом доби закрили 36 нелегальних гральних закладів

19 квітня 2021, 17:10 22
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Поліція порушила понад 40 кримінальних справ
Поліція порушила понад 40 кримінальних справ
Фото: Офіс генпрокурора
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Правоохоронні органи протягом доби викрили 36 нелегальних гральних закладів на Київщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що за фактами зайняття гральним бізнесом розпочато понад 40 кримінальних проваджень, у межах яких проведено понад півсотні обшуків, вилучено 458 одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.

"В рамках розслідування одного з розпочатих кримінальних проваджень повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам злочинного угруповання за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненої організованою групою", - повідомили в ОГП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гральний бізнес віддадуть людині "від Офісу Зеленського".

Офіс генпрокурора Україна Київ Київська область гральний бізнес

 
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