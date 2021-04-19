Тищенко організував свято в карантин у готелі тестя голови Черкаської ОДА - нові подробиці

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили спецрепортаж зі святкування

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили спецрепортаж зі святкування

У розпал локдауну в столиці заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко влаштував заборонену вечірку за участі численних відомих осіб і з порушеннями усіх можливих карантинних обмежень.

Про це повідомляють "Схеми", передає RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Із 5 квітня в Києві оголошено локдаун, посилений карантин – у зв'язку зі збільшенням кількості захворювань та летальних випадків від COVID-19. Ресторани і кафе в столиці закриті та працюють лише на виніс та доставку. Користування громадським транспортом – лише за спецперепустками. Заборонені масові заходи, а робота ресторанів у готелях дозволена лише для сніданків та замовлень у номер. Тим часом заступник керівника фракції "Слуга народу" і кум голови Офісу президента Микола Тищенко відсвяткував день народження своєї дружини в п’ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва.

Святкування тривало більше п’яти годин, гості перебували без захисних масок, а вечірка супроводжувалось масштабним салютом. У запрошеннях, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята, серед іншого, гостей також просили не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію.

Журналісти перебували перед готелем Fairmont у центрі Києва приблизно від 19 год. до 2 ночі.

Близько 19:00 до п’ятизіркового готелю під’їхав Mercedes, з-за керма якого вийшов Микола Тищенко – народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" та кум керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Услід за Тищенком до готелю в центрі Києва з’їжджаються й інші відвідувачі у святковому вбранні та з квітами. За годину "Схеми" нарахували близько 30 гостей, які, схоже, завітали на святкування. Жоден із них перед входом в готель не скористався захисною маскою.

Серед іншого, завітав на святкування і колега Тищенка по фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Трухін, а також Аріе Шварц – колишній гендиректор девелоперської групи Seven Hills.

Близько 21-ї, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця.

О 22-й навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий салют – при тому, що ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів "на період стримування збройної агресії на сході України".

Після 22-ї готель залишив колишній народний депутат від "Слуги народу", а віднедавна очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева, - розповідають "Схеми".

Після 23-ї з’являється новина про святкування у Fairmont та відео зсередини.

Святкування, схоже, відбувалося у зоні Fairmont Gold Lounge. Як йдеться на сайті готелю, це "ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та подорожуючих". Помічник Тищенка в коментарі журналістам одразу спростовував інформацію, наголосивши, що народний депутат святкує вдома.

Тим часом, "Схеми" зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина. Зрештою, вона зупинилася біля готелю – і поліціянти зайшли всередину. Втім, майже одразу залишили заклад. Після публікації у ЗМІ та приїзду поліції гості не виходять на вулицю.

Зрештою, близько 2-ї ночі знімальна група "Схем" звідти поїхала, а автівки гостей свята, схоже, залишилися там на ніч. Як і машина заступника керівника фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Уже вранці 19 квітня з’явилася новина, що слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі і перевіряють інформацію. У пресслужбі Тищенка заявили, що "коментарів не буде".

Як повідомлялося щодо вечірки нардепа Тищенка під час локдауну, поліція відкрила справу. На місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини, гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Тим часом у "Слуги народу" подумають над санкціями до нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну. Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії.