Тищенко организовал праздник в карантин в отеле тестя главы Черкасской ОГА - новые подробности

Журналисты программы "Схемы" опубликовали спецрепортаж с празднования

Журналисты программы "Схемы" опубликовали спецрепортаж с празднования

В разгар локдауна в столице заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Николай Тищенко устроил запретную вечеринку с участием многочисленных известных лиц и с нарушениями всех возможных карантинных ограничений.

Об этом сообщают "Схемы", передает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

С 5 апреля в Киеве объявлен локдаун, усилен карантин – в связи с увеличением количества заболеваний и летальных случаев от COVID-19. Рестораны и кафе в столице закрыты и работают только на вынос и доставку. Пользование общественным транспортом – только по спецпропускам. Запрещены массовые мероприятия, а работа ресторанов в отелях разрешена лишь для завтраков и заказов в номер. Тем временем заместитель руководителя фракции "Слуга народа" и кум главы Офиса президента Николай Тищенко отпраздновал день рождения своей жены в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева.

Празднование длилось больше пяти часов, гости находились без защитных масок, а вечеринка сопровождалось масштабным салютом. В приглашениях, которые жена Тищенко Алла Барановская посылала гостям праздника, среди прочего, гостей также просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.

Журналисты находились перед отелем Fairmont в центре Киева примерно с 19 час. до 2 ночи.

Около 19:00 к пятизвездочному отелю подъехал Mercedes, из-за руля которого вышел Николай Тищенко – народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" и кум руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Вслед за Тищенко к отелю в центре Киева съезжаются и другие посетители в праздничном наряде и с цветами. За час "Схемы" насчитали около 30 гостей, которые, похоже, посетили празднование. Ни один из них перед входом в отель не воспользовался защитной маской.

Среди прочего, посетил празднование и коллега Тищенко по фракции "Слуга народа" нардеп Александр Трухин, а также Ариэ Шварц – бывший гендиректор девелоперской группы Seven Hills.

Около 21 час., по наблюдениям журналистов, на парковке отеля уже не было свободного места.

В 22 напротив отеля с Труханова острова начал раздаваться праздничный салют – при том, что еще с конца 2019 года Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов "на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины".

После 22-х отель покинул бывший народный депутат от "Слуги народа", а с недавних пор глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая, собственно, и руководит Fairmont – отелем ее отца, Леонида Юрушева, - рассказывают "Схемы".

После 23-х появляется новость о праздновании в Fairmont и видео изнутри.

Празднование, похоже, происходило в зоне Fairmont Gold Lounge. Как говорится на сайте отеля, это "эксклюзивная клубная зона отеля, предназначенная для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих". Помощник Тищенко в комментарии журналистам сразу опроверг информацию, отметив, что народный депутат празднует дома.

Тем временем, "Схемы" зафиксировали, как мимо отеля трижды проезжала патрульная машина. Наконец, она остановилась возле отеля – и полицейские зашли внутрь. Впрочем, почти сразу покинули заведение. После публикации в СМИ и приезда полиции гости не выходят на улицу.

В конце концов, около 2-х ночи съемочная группа "Схем" оттуда уехала, а машины гостей праздника, похоже, остались там на ночь. Как и машина заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Уже утром 19 апреля появилась новость, что следователи Нацполиции открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в отеле и проверяют информацию. В пресс-службе Тищенко заявили, что "комментариев не будет".

Как сообщалось относительно вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна, полиция открыла дело. На месте происшествия находятся правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднество в честь своей жены, гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Тем временем у "Слуги народа" подумают над санкциями относительно нардепа Тищенко за вечеринку в разгар локдауна. Нужно сначала разобраться в ситуации, считают в партии.