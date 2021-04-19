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19 квітня 2021, 16:32 2

Цього року смертність населення в Україні на 8% вища, ніж минулого - Держстат

19 квітня 2021, 16:32 2
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У відомстві розповіли, скільки становить чисельність населення України
У відомстві розповіли, скільки становить чисельність населення України
Фото: із відкритих джерел
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У січні-лютому 2021 року смертність населення в Україні перевищила показники за аналогічний період 2020 року на 8,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає RegioNews.

Загалом від початку 2021 року в Україні померли 109 112 осіб, що на 8 374 більше, ніж за січень-лютий 2020 року. Тоді було зафіксовано 100 738 смертей.

У лютому цього року померли 51 391 осіб, тоді як у лютому 2020 року кількість смертей становить 47 128.

Також за даними Держстату, від початку 2021 року в Україні народилося 43 694 осіб, тоді як минулого року цей показник становив 51 085. Міграційний приріст склав 4 269 осіб (минулого року - 5 356).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 8%

У відомстві також розповіли про чисельність наявного населення в Україні. Станом на 1 лютого 2021 року населення нашої держави становило 41 527 205 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб.

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 8%

Нагадаємо, у грудні-2020 померло майже на 43% більше людей, ніж у грудні 2019 року.

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