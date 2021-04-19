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19 квітня 2021, 16:06 8

В Україні може з'явитися медичний омбудсмен: що про це відомо

19 квітня 2021, 16:06 8
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До парламенту вже внесли відповідний законопроект
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Нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська повідомила, що подала законопроект разом зі спікером парламенту Дмитром Разумковим про уповноваженого урядом з медичних питань.

Про це пише RegioNews з посиланням на заява нардепа.

За словами Василевської, в її окрузі надсилають численні скарги від пацієнтів на неналежне медичне обслуговування. Лікарі також кажуть, що їхні права порушуються.

"Часто між пацієнтом та лікарем немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона змушена захищатися в судах. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі - свою репутацію", - заявила Василевська.

Уповноваженим з медичних питань може бути призначений громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п'яти років проживає в Україні.

Призначається Кабміном за результатами конкурсу.

Раніше повідомлялося, що в Україні фіксують пікові навантаження на службу екстреної медицини.

Україна медицина законопроєкт Дмитро Разумков Омбудсмен

 
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