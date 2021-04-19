В этом году смертность населения в Украине на 8% выше, чем в прошлом - Госстат

В ведомстве рассказали, сколько составляет численность населения Украины

В ведомстве рассказали, сколько составляет численность населения Украины

Фото: из открытых источников

В январе-феврале 2021 года смертность населения в Украине превысила показатели за аналогичный период 2020 года на 8,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает RegioNews.

Всего с начала 2021 года в Украине умерли 109 112 человек, что на 8374 больше, чем за январь-февраль 2020 года. Тогда было зафиксировано 100 738 смертей.

В феврале этого года умерли 51 391 человек, тогда как в феврале 2020 года количество смертей составляет 47 128.

Также по данным Госкомстата, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человек, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 51 085. Миграционный прирост составил 4269 человек (в прошлом году - 5356).

В ведомстве также рассказали о численности населения в Украине. По состоянию на 1 февраля 2021 года населения нашего государства составило 41 527 205 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 61 149 человек.

Напомним, в декабре-2020 умерло почти на 43% больше людей, чем в декабре 2019 года.