У грудні-2020 померло майже на 43% більше людей, ніж у грудні 2019, - Держстат

Загалом населення України на 1 січня 2021 року оцінювалося в 41 млн 588,35 тис. людей

Загалом населення України на 1 січня 2021 року оцінювалося в 41 млн 588,35 тис. людей

Фото з відкритих джерел

У грудні минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з груднем позаминулого року - на 42,9%, до 67,66 тис. людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держстат.

Всього за 2020 рік в Україні померло 616,84 тис. людей, що на 6,1% більше, ніж за 2019 рік, і народилося 293,46 тис., що на 5% менше.

У грудні минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з груднем позаминулого року - на 42,9%, до 67,66 тис. людей.

Грудень став шостим місяцем у 2020 році, коли кількість померлих перевищила аналогічні дані 2019 року: першим був червень із 8,4%, другим - серпень із 3,9%, третім - вересень із 15,4%, четвертим - жовтень із 17,5%, а в листопаді ця негативна динаміка досягла 35%.

Червневий показник міг бути пов'язаний з незвично різким зниженням смертності у травні-2020 - на 16,9% проти травня-2019 і пояснюватися сильними коливаннями в статистиці за травень-червень позаминулого року.

Кількість новонароджених у грудні зросла порівняно з груднем позаминулого року на 11,4% - до 24,56 тис., тоді як у листопаді динаміка була майже прямо протилежною - "мінус" 11,7%, до 21,62 тис.

Згідно з даними Держстату, загалом населення України на 1 січня 2021 року оцінювалося в 41 млн 588,35 тис. людей, що на 314,06 тис., або на 0,8% менше, ніж роком раніше.

Як повідомлялося наприкінці минулого року, населення України скоротилося на 232 тис. за десять місяців. Станом на 1 листопада 2020-го нас – менше 42 мільйонів.