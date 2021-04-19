В "Укрзалізниці" заявили про критичну нестачу дизпалива

Там кажуть, що дизпалива є лише на чотири доби

Там кажуть, що дизпалива є лише на чотири доби

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"Укрзалізниця" через 4 доби може залишитись без дизпалива через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт "Укрзалізниці" "Через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами, компанія має запас дизельного пального на 4 доби", - повідомили в УЗ. В компанії додали, що наразі мають 2 контракти на поставку 10 тисяч тонн дизельного пального. Наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. Повідомляється, що Укрзалізниця "контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом". Нагадаємо, 15 квітня слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”.

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