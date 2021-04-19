У Мінфіні хочуть змінити Податковий кодекс

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами Марченка, зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків.

"Ми готуємо пакет змін до Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні ... Всі, хто ухилявся від сплати податків за Податковим кодексом. Ми залатаємо прогалини, які були створені за останні роки", - сказав Марченко.