У Мінфіні хочуть змінити Податковий кодекс
Зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків
Зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків
Міністерство фінансів готує пакет змін до Податкового кодексу України.
Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.
За словами Марченка, зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків.
"Ми готуємо пакет змін до Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні ... Всі, хто ухилявся від сплати податків за Податковим кодексом. Ми залатаємо прогалини, які були створені за останні роки", - сказав Марченко.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях".
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