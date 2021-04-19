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19 квітня 2021, 14:59 7

У Мінфіні хочуть змінити Податковий кодекс

19 квітня 2021, 14:59 7
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Зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків
Зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків
Фото з відкритих джерел
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Міністерство фінансів готує пакет змін до Податкового кодексу України.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами Марченка, зміни стосуватимуться ухилення від сплати податків.

"Ми готуємо пакет змін до Податкового кодексу. Найближчим часом будемо подавати. Я не буду поки розкривати деталі, але ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні ... Всі, хто ухилявся від сплати податків за Податковим кодексом. Ми залатаємо прогалини, які були створені за останні роки", - сказав Марченко.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях".

Україна Мінфин податок кодекс Сергій Марченко

 
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