08:59  19 апреля
В Украине 6 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине и Днепропетровщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
18:00  19 апреля
На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2021, 16:06 208

В Моршине стартовал процесс вакцинации большинства населения от COVID-19

19 апреля 2021, 16:06 208
Читайте також українською мовою
Для этого выделили две с половиной тысячи доз вакцины Coronavac
Для этого выделили две с половиной тысячи доз вакцины Coronavac
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В курортном городе Моршин Львовской области начался процесс вакцинации большинства населения от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это первый город в Украине, где проводят эксперимент с массовой вакцинацией населения. Известно, что в Моршине есть две горячие линии, где можно записаться на прививку. Также это можно сделать у семейного врача.

На более чем 4 тысячи населения в городе действует 3 пункта вакцинации, прививки проводят только взрослым китайской вакциной Coronavac.

Отмечается, что эксперимент связан с недостатком туристов из-за эпидемии коронавируса, ведь город жил за счет бальнеологического курорта. До пандемии Моршин посещали около 30 тысяч туристов ежегодно, сейчас их единицы.

Напомним, в Моршине хотят вакцинировать все население от COVID-19. В городе проведут пилотный проект по достижению коллективного иммунитета от болезни.

коронавирус вакцина Львовская область вакцинация Моршин

В COVID-больницах Сум начались проблемы с кислородом для пациентов
19 апреля 2021, 15:39
К выходу из "красной зоны" близки несколько областей - ОП
19 апреля 2021, 14:19
Вакцину Pfizer на областные склады будут развозить каждые пять дней - Минздрав
19 апреля 2021, 14:12
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram