В Моршине стартовал процесс вакцинации большинства населения от COVID-19
В курортном городе Моршин Львовской области начался процесс вакцинации большинства населения от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета.
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Это первый город в Украине, где проводят эксперимент с массовой вакцинацией населения. Известно, что в Моршине есть две горячие линии, где можно записаться на прививку. Также это можно сделать у семейного врача.
На более чем 4 тысячи населения в городе действует 3 пункта вакцинации, прививки проводят только взрослым китайской вакциной Coronavac.
Отмечается, что эксперимент связан с недостатком туристов из-за эпидемии коронавируса, ведь город жил за счет бальнеологического курорта. До пандемии Моршин посещали около 30 тысяч туристов ежегодно, сейчас их единицы.
Напомним, в Моршине хотят вакцинировать все население от COVID-19. В городе проведут пилотный проект по достижению коллективного иммунитета от болезни.