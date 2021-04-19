В Моршине стартовал процесс вакцинации большинства населения от COVID-19

Для этого выделили две с половиной тысячи доз вакцины Coronavac

Для этого выделили две с половиной тысячи доз вакцины Coronavac

Фото: из открытых источников

В курортном городе Моршин Львовской области начался процесс вакцинации большинства населения от коронавируса, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это первый город в Украине, где проводят эксперимент с массовой вакцинацией населения. Известно, что в Моршине есть две горячие линии, где можно записаться на прививку. Также это можно сделать у семейного врача.

На более чем 4 тысячи населения в городе действует 3 пункта вакцинации, прививки проводят только взрослым китайской вакциной Coronavac.

Отмечается, что эксперимент связан с недостатком туристов из-за эпидемии коронавируса, ведь город жил за счет бальнеологического курорта. До пандемии Моршин посещали около 30 тысяч туристов ежегодно, сейчас их единицы.

Напомним, в Моршине хотят вакцинировать все население от COVID-19. В городе проведут пилотный проект по достижению коллективного иммунитета от болезни.