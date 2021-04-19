08:59  19 квітня
В Україні 6 тисяч нових COVID-хворих: більше всього на Харківщині і Дніпропетровщині
11:45  19 квітня
У Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні
08:11  19 квітня
Поранення не сумісні з життям: на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2021, 15:39 5

У COVID-лікарнях Сум почалися проблеми з киснем для пацієнтів

19 квітня 2021, 15:39 5
Читайте также на русском языке
В обласному центрі зросло навантаження на систему киснезабезпечення
В обласному центрі зросло навантаження на систему киснезабезпечення
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Сумах через збільшення кількості тяжких пацієнтів, хворих на COVID-19, в лікарнях міста відчувається гостра нестача медичного кисню.

Про це під час наради повідомив мер міста Олександр Лисенко, передає RegioNews.

За інформацією відділу охорони здоров’я, майже 80% хворих, яких госпіталізують, потребують кисневої підтримки, а потужностей кисневих концентраторів, які є в лікарнях, іноді замало", - сказав міський голова.

Він додав, що кисень в регіоні виробляє єдине підприємство. Для мешканців міста та області це має бути сигналом, щоб дотримуватися обмежувальних заходів.

Сьогодні ми готуємо транспорт для того, щоб завезти додатковий кисень. Також будемо відслідковувати графік видачі кисню виробником і шукати додаткові резерви по інших областях”, – зазначив Лисенко.

Нагадаємо, Житомирщина може вийти із "червоної" зони, там поліпшується ситуація із завантаженістю на лікарні.

коронавірус карантин Суми лікарні Олександр Лисенко

До виходу з "червоної зони" близькі декілька областей - ОП
19 квітня 2021, 14:19
Вакцину Pfizer на обласні склади будуть розвозити кожні п'ять днів - МОЗ
19 квітня 2021, 14:12
В Одесі й Дніпрі від ускладнень коронавірусу померли двоє дітей
19 квітня 2021, 13:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Ватні бороди, паркові статуї та збивання бурульок. Найгучніші харківські тендери-2021
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram