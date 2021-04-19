У COVID-лікарнях Сум почалися проблеми з киснем для пацієнтів

В обласному центрі зросло навантаження на систему киснезабезпечення

В обласному центрі зросло навантаження на систему киснезабезпечення

Фото: із відкритих джерел

У Сумах через збільшення кількості тяжких пацієнтів, хворих на COVID-19, в лікарнях міста відчувається гостра нестача медичного кисню.

Про це під час наради повідомив мер міста Олександр Лисенко, передає RegioNews.

За інформацією відділу охорони здоров’я, майже 80% хворих, яких госпіталізують, потребують кисневої підтримки, а потужностей кисневих концентраторів, які є в лікарнях, іноді замало", - сказав міський голова.

Він додав, що кисень в регіоні виробляє єдине підприємство. Для мешканців міста та області це має бути сигналом, щоб дотримуватися обмежувальних заходів.

Сьогодні ми готуємо транспорт для того, щоб завезти додатковий кисень. Також будемо відслідковувати графік видачі кисню виробником і шукати додаткові резерви по інших областях”, – зазначив Лисенко.

Нагадаємо, Житомирщина може вийти із "червоної" зони, там поліпшується ситуація із завантаженістю на лікарні.