До виходу з "червоної зони" близькі декілька областей - ОП

Динаміка зростання кількості "активних хворих" сповільнилася

Динаміка зростання кількості "активних хворих" сповільнилася

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулий тиждень захворіло COVID-19 на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній тиждень. Наразі кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з "червоної зони", однак ситуація в столиці ще залишається складною.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Що це за області, у повідомленні не уточняється. Судячи з даних МОЗ за 19 квітня, мова йде про Чернівецьку та Житомирську області.

Як зазначається, загалом по Україні для хворих на коронавірусну недугу виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні - 44 415. Так, показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася.

Раніше повідомлялось, що Житомирщина може вийти із "червоної" зони: поліпшується ситуація із завантаженістю на лікарні.