У Тернополі послабили карантин: що дозволили

Учні 5-11 класів повернуться до шкіл

Учні 5-11 класів повернуться до шкіл

Рixabay

Про це пише RegioNews з посиланням на місцевий телеканал "Т1".

Як пояснила начальник управління освіти Тернополя Ольга Похиляк, на сьогоднішньому засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили, що учні 5-11 класів повернуться до шкіл, але матимуть змішане навчання. Наприклад, у понеділок - одна група, а у вівторок - інша.

Однак, як повідомило місцеве видання "За Збручем", міська влада вирішила посилити карантинні обмеження у супермаркетах. Керівникам супермаркетів рекомендували збільшити кількість працюючих кас, щоб не було великих черг, та регулювати кількість покупців.

Нагадаємо, 7 квітня у Тернополі посилили карантин та відправили учнів на віддалене навчання.