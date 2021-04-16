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16 квітня 2021, 17:30 7

У Тернополі послабили карантин: що дозволили

16 квітня 2021, 17:30 7
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Учні 5-11 класів повернуться до шкіл
Учні 5-11 класів повернуться до шкіл
Рixabay
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У Тернополі послаблять карантин та відновлять очне навчання учнів 5-11 класів.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцевий телеканал "Т1".

Як пояснила начальник управління освіти Тернополя Ольга Похиляк, на сьогоднішньому засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили, що учні 5-11 класів повернуться до шкіл, але матимуть змішане навчання. Наприклад, у понеділок - одна група, а у вівторок - інша.

Однак, як повідомило місцеве видання "За Збручем", міська влада вирішила посилити карантинні обмеження у супермаркетах. Керівникам супермаркетів рекомендували збільшити кількість працюючих кас, щоб не було великих черг, та регулювати кількість покупців.

Нагадаємо, 7 квітня у Тернополі посилили карантин та відправили учнів на віддалене навчання.

коронавірус Україна карантин горсовет Тернопіль

 
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