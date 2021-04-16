На Херсонщине ослабили карантин
На Херсонщине региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела карантинные ограничения в области - в частности, разрешили работу непродовольственных рынков.
Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА, передает RegioNews.
По результатам обсуждения комиссией принято ряд решений, в частности, разрешено работу учреждений дошкольного образования, учреждений общего среднего образования для учащихся 1 – 4 и 11 классов, - говорится в сообщении.
Непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания возобновят работу с соблюдением противоэпидемических норм.
В настоящее время в области 28 331 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них: 22 567 человек побороли болезнь; 4 931 человек инфицирован COVID-19; 833 человека скончались.
Как сообщалось, вчера предполагалось, что карантинные ограничения на Херсонщине ослабят. Прежде всего это будет касаться обучения в школах.