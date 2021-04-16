На Херсонщине ослабили карантин

Начальная школа и выпускники 11 класса вернутся за парты

Начальная школа и выпускники 11 класса вернутся за парты

Фото из открытых источников

На Херсонщине региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела карантинные ограничения в области - в частности, разрешили работу непродовольственных рынков.

Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА, передает RegioNews.

По результатам обсуждения комиссией принято ряд решений, в частности, разрешено работу учреждений дошкольного образования, учреждений общего среднего образования для учащихся 1 – 4 и 11 классов, - говорится в сообщении.

Непродовольственные рынки, ТРЦ, заведения общественного питания возобновят работу с соблюдением противоэпидемических норм.

В настоящее время в области 28 331 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них: 22 567 человек побороли болезнь; 4 931 человек инфицирован COVID-19; 833 человека скончались.

Как сообщалось, вчера предполагалось, что карантинные ограничения на Херсонщине ослабят. Прежде всего это будет касаться обучения в школах.