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14 квітня 2021, 17:10 7

У Харкові рекетири вимагали в бізнесмена 700 тисяч доларів, їх затримали

14 квітня 2021, 17:10 7
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У Харківській області правоохоронці затримали членів злочинного угруповання, які вимагали у підприємця перереєструвати на них фірму, а після невдалого рейдерства вимагали 700 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, 24 березня 2021 року в смт. Панютине Харківської області група осіб пред’явила вимогу голові товариства з обмеженою відповідальністю перереєструвати належне йому підприємство на вказаних осіб. Зловмисники нанесли чоловікові тілесні ушкодження у вигляді побоїв та повідомили, що в разі відмови постраждають члени його сім’ї”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що наступного дня потерпілий написав заяву в прокуратуру. Пізніше він знову зустрівся з вимагачами, які погрожуючи, вимагали від нього 700 тис. доларів.

Того ж дня голова ТОВ передав рекетирам 100 тисяч доларів США як гарантію того, що погоджується на їхні вимоги. 14 квітня цього року, перебуваючи в готелі "Kharkiv Palace”, потерпілий передав групі вимагачів 600 тис. доларів США. Відразу після цього п'ятьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України”, - додали в прокуратурі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Донецькій області затримали групу наркоторгівців з товаром на 5 млн.

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