В Хмельницкой области СБУ предотвратила заказное убийство предпринимательницы

Организатор преступления задержан

Организатор преступления задержан

Фото СБУ

Служба безопасности Украины предупредила в Хмельницкой области похищение и убийство предпринимательницы из Буковины. Во время спецоперации задержали организатора преступления.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ в Хмельницкой области.

Сотрудники СБУ получили информацию, что житель соседнего региона подыскивает исполнителя для убийства женщины, с которой имел продолжительный личный конфликт. За физическую расправу злоумышленник предлагал 2,1 тысячи долларов. Исполнителя заказного убийства организатор подыскивал через свои связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Для предупреждения особо тяжкого преступления сотрудники СБУ вывели злоумышленника на условного "киллера". После этого, в рамках контроля за совершением преступления, была совершена имитация физической расправы над гражданкой. Для предоставления заказчику "доказательств выполненного задания" правоохранители сделали постановочные фото жертвы и обнародовали информацию о ее исчезновения, - говорится в сообщении пресс-секретаря СБУ Хмельницкой области Людмилы Рябчук.

После передачи "киллеру" второй части денег сотрудники СБУ задержали заказчика преступления в Каменце-Подольском.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось, СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР" на Луганщине. Ей готовится сообщение о подозрении.