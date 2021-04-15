15:31  15 апреля
В Киеве критическая ситуация с обеспечением COVID-больниц кислородом - Рубан
15:58  15 апреля
Власти решили максимально "закрутить гайки" украинцам по субсидиям - СМИ
18:19  15 апреля
На Донбассе боевики трижды обстреливали силы ООС - штаб
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 15:31 112

В Киеве критическая ситуация с обеспечением COVID-больниц кислородом - Рубан

15 апреля 2021, 15:31 112
Читайте також українською мовою
Эпидемическая ситуация в городе разворачивается по сценарию Ивано-Франковска и Черновцов
Эпидемическая ситуация в городе разворачивается по сценарию Ивано-Франковска и Черновцов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице наблюдается критическая ситуация с обеспечением кислородом пациентов с коронавирусом.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказал руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews.

На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5500, также работает Национальная академия медицинских наук, эти кровати дополнительно снабжаются кислородом. Но ситуация с обеспечением кислородом в Киеве действительно критическая. Этот вопрос решается Департаментом здравоохранения почти каждый час", - сказал Рубан.

По его словам, столица идет по сценарию Ивано-Франковска или Черновцов, и в Киеве максимально циркулирует британский штамм коронавируса.

Фактически 80% всех случаев заболевания коронавирусом вызваны именно этим штаммом. Он вызывает заболевание прежде всего у молодежи, детей и подростков. Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя - от 3 до 7 суток", - отметил Рубан.

Он добавил, что до 30 апреля в Киеве не будут пересматривать введение локдауна.

Напомним, в Киеве заполненность COVID-больниц превышает 70%, всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом.

коронавирус Киев больницы пандемия красная зона

"Красная" зона сместилась на восток Украины - Центр здоровья
15 апреля 2021, 14:09
Стало известно, сколько украинцев повторно инфицировались коронавирусом
15 апреля 2021, 13:50
В 21 регионе Украины свирепствует "британский" штамм коронавируса
15 апреля 2021, 12:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram