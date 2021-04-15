В Киеве критическая ситуация с обеспечением COVID-больниц кислородом - Рубан

Эпидемическая ситуация в городе разворачивается по сценарию Ивано-Франковска и Черновцов

Эпидемическая ситуация в городе разворачивается по сценарию Ивано-Франковска и Черновцов

Фото: из открытых источников

В столице наблюдается критическая ситуация с обеспечением кислородом пациентов с коронавирусом.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказал руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews.

На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5500, также работает Национальная академия медицинских наук, эти кровати дополнительно снабжаются кислородом. Но ситуация с обеспечением кислородом в Киеве действительно критическая. Этот вопрос решается Департаментом здравоохранения почти каждый час", - сказал Рубан.

По его словам, столица идет по сценарию Ивано-Франковска или Черновцов, и в Киеве максимально циркулирует британский штамм коронавируса.

Фактически 80% всех случаев заболевания коронавирусом вызваны именно этим штаммом. Он вызывает заболевание прежде всего у молодежи, детей и подростков. Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя - от 3 до 7 суток", - отметил Рубан.

Он добавил, что до 30 апреля в Киеве не будут пересматривать введение локдауна.

Напомним, в Киеве заполненность COVID-больниц превышает 70%, всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом.