У 21 регіоні України лютує "британський" штам коронавірусу

В Полтавській області зафіксований південноафриканський штам коронавірусу

В Полтавській області зафіксований південноафриканський штам коронавірусу

Фото з відкритих джерел

В Україні циркулювання "британського" штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Підвищення відносної величини захворюваності, підвищення тяжкості (перебігу - ред.) захворювання та летальності у 2021 році пов'язане з циркулюванням нових штамів SARS-CoV-2", - сказав Родина.

Він повідомив, що циркулювання "британського" штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований "південноафриканський" штам коронавірусу.

За його словами, для визначення штамів Центр громадського здоров'я співпрацює з лабораторіями Всесвітньої організації охорони здоров'я та установами, які розпочали секвенування в Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків.