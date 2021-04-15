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15 квітня 2021, 12:59 8

У 21 регіоні України лютує "британський" штам коронавірусу

15 квітня 2021, 12:59 8
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В Полтавській області зафіксований південноафриканський штам коронавірусу
В Полтавській області зафіксований південноафриканський штам коронавірусу
Фото з відкритих джерел
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В Україні циркулювання "британського" штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Підвищення відносної величини захворюваності, підвищення тяжкості (перебігу - ред.) захворювання та летальності у 2021 році пов'язане з циркулюванням нових штамів SARS-CoV-2", - сказав Родина.

Він повідомив, що циркулювання "британського" штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований "південноафриканський" штам коронавірусу.

За його словами, для визначення штамів Центр громадського здоров'я співпрацює з лабораторіями Всесвітньої організації охорони здоров'я та установами, які розпочали секвенування в Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків.

коронавірус Україна вакцина МОЗ штам

 
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