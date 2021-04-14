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14 квітня 2021, 21:51 6

У Запоріжжі запровадили спецпропуски для проїзду в громадському транспорті

14 квітня 2021, 21:51 6
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У Запоріжжі з 16 квітня для проїзду в громадському транспорті потрібно буде мати спеціальні довідки.

Про це у Facebook повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк, передає RegioNews.

З п’ятниці перевезення пасажирів здійснюватиметься без обмежень за часом, але виключно за довідками відповідного зразка”, - написав міський голова.

Він уточнив, що з 16 квітня користуватися громадським транспортом міста зможуть виключно працівники критичної інфраструктури міста.

Це освітяни, люди, які потребують медичної допомоги, зокрема пацієнти гемодіалізного центру, а також батьки, дітей яких необхідно підвозити до дитсадків.

Наголошую на тому, що медики мають першочергове право на проїзд. Рішення прийняте місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у зв’язку з продовженням поширення коронавірусної хвороби”, - зазначив мер Запоріжжя.

Нагадаємо, 9 квітня у Запорізькій області почали діяти обмеження "червоної" зони карантину.

Також повідомлялось, що влада Запоріжжя вирішила обмежити роботу громадського транспорту.

У COVID-лікарнях Запоріжжя критично не вистачає ліжко-місць, пацієнтів із діагнозом COVID-19 пропонують направляти в лікарняні заклади області.

Запоріжжя транспорт карантин перепустка червона зона Володимир Буряк

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