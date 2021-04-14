В Запорожье ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте

Город находится в "красной" зоне карантина

Город находится в "красной" зоне карантина

В Запорожье с 16 апреля для проезда в общественном транспорте нужно будет иметь специальные справки.

Об этом в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает RegioNews.

С пятницы перевозка пассажиров будет осуществляться без ограничений по времени, но исключительно по справкам соответствующего образца", - написал мэр.

Он уточнил, что с 16 апреля пользоваться общественным транспортом города смогут исключительно работники критической инфраструктуры города.

Это педагоги, люди, которые нуждаются в медицинской помощи, в том числе пациенты гемодиализного центра, а также родители, детей которых необходимо подвозить в детсады.

Подчеркиваю, что медики имеют первоочередное право на проезд. Решение принято местной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с продолжением распространения коронавирусной болезни", - отметил мэр Запорожья.

Напомним, 9 апреля в Запорожской области начали действовать ограничения "красной" зоны карантина.

Также сообщалось, что власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта.

В COVID-больницах Запорожья критически не хватает койко-мест. Пациентов с диагнозом COVID-19 предлагают направлять в лечебные учреждения области.