Стало известно, чем и за сколько кварцуют сессионный зал Верховной рады

Два облучателя приобретены еще в 2009 году

Два облучателя приобретены еще в 2009 году

Фото из открытых источников

Для проведения кварцевания в сессионном зале Верховной Рады используют два облучателя бактерицидных передвижных ОБПе-450м (6 ламп), приобретенных в 2009 году на общую сумму более 5 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВР в ответ на запрос УНН, передает RegioNews.

Сессионный зал Рады кварцуют два облучателя бактерицидных передвижных ОБПе-450м (6 ламп), приобретенных в 2009 году на общую сумму более 5 тыс. грн.

Для обеззараживания и предотвращения передачи инфекций воздушно-капельным путем в сессионном зале здания Верховной Рады на улице Михаила Грушевского, 5 проводится кварцевание помещения с помощью двух облучателей бактерицидных передвижных ОБПе-450м (6 ламп), приобретенных в 2009 году на общую сумму 5 610 грн”, — говорится в ответе на запрос.

Как сообщалось, 12 апреля в Раде сказали, планируют ли проводить заседания онлайн. Совет обратится к профильному министерству по разработке соответствующего законопроекта.

Также Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Рады на 15 апреля. Глава Верховной рады подписал распоряжение.