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12 квітня 2021, 12:42 6

У Раді сказали, чи планують проводити засідання онлайн

12 квітня 2021, 12:42 6
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Рада звернеться до профільного міністерства щодо розробки відповідного законопроекту
Рада звернеться до профільного міністерства щодо розробки відповідного законопроекту
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Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, чи можливі засідання парламенту онлайн. Він підкреслив, що варто керуватися чинним законодавством.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради ВР, пише RegioNews.

"У ЗМІ з'явилася інформація про плани Міністерства цифрової трансформації розробити додаток, який би дозволив забезпечити онлайн-голосування у стінах Верховної Ради... Шановні колеги, треба виходити з того законодавства, яке є", - зазначив глава Ради.

Він заявив, що Рада звернеться до профільного міністерства щодо розробки, коли будуть прийняті необхідні зміни до законів.

"Як тільки парламент прийме відповідні зміни або якщо парламент прийме відповідні зміни, ми обов'язково звернемося до профільного міністерства щодо пропозиції про розробку відповідного додатка, а поки що варто було б сконцентрувати увагу на доопрацюванні додатків, які є сьогодні", - підсумував Разумков.

Нагадаємо, цього тижня Рада може зібратися на два позачергові засідання.

Україна спікер Верховна Рада Дмитро Разумков парламент

 
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