Разумков скликає позачергове пленарне засідання Ради на 15 квітня

Голова Верховної ради підписав розпорядження

Голова Верховної ради підписав розпорядження

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту за ініціативою народних депутатів на четвер, 15 квітня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт парламенту.

У зв'язку з вимогою 155 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України ХІХ скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання... на 16 годину 15 квітня 2021 року, - йдеться в повідомленні на сайті.

Згідно з порядком денним, депутати мають намір розглянути 15 питань.

Як повідомлялося попередньо про позачергове засідання Ради 15 квітня: розглянуть питання "євроблях" та позбавлення волі за брехню у деклараціях. Депутати розглянуть також законопроєкти про внесення змін до Податкового і Митного кодексів.