Разумков скликає позачергове пленарне засідання Ради на 15 квітня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту за ініціативою народних депутатів на четвер, 15 квітня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт парламенту.
У зв'язку з вимогою 155 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України ХІХ скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання... на 16 годину 15 квітня 2021 року, - йдеться в повідомленні на сайті.
Згідно з порядком денним, депутати мають намір розглянути 15 питань.
Як повідомлялося попередньо про позачергове засідання Ради 15 квітня: розглянуть питання "євроблях" та позбавлення волі за брехню у деклараціях. Депутати розглянуть також законопроєкти про внесення змін до Податкового і Митного кодексів.